Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу товаров на 2 000 рублей

В гипермаркете в Пскове росгвардейцы 15 февраля задержали женщину за кражу товаров на 2 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 12.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали гражданку 1984 года рождения, которая совершила хищение товаров на сумму около 2 000 рублей.