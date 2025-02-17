Псковские таможенники сорвали план водителя автобуса подзаработать на доставке лекарств

Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Латвии в Россию, пытался провезти в тайнике 55 килограммов лекарств через пункт пропуска Бурачки. Сотрудники таможенного поста попытку пресекли, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Шофер автобуса не подавал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар и скрыл от таможенников его наличие. При досмотре автобуса в техническом отделении, предназначенном для ремонтных работ узлов и агрегатов транспортного средства, таможенники обнаружили 509 коробок с лекарственным препаратом Ozempic. Общий вес упаковок с различной дозировкой составил 55 килограммов.
Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза, влечет административную ответственность по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.
По данному факту в рамках административного производства проводятся проверочные мероприятия.