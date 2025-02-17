Происшествия

Псковские таможенники сорвали план водителя автобуса подзаработать на доставке лекарств

Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Латвии в Россию, пытался провезти в тайнике 55 килограммов лекарств через пункт пропуска Бурачки. Сотрудники таможенного поста попытку пресекли, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Шофер автобуса не подавал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар и скрыл от таможенников его наличие. При досмотре автобуса в техническом отделении, предназначенном для ремонтных работ узлов и агрегатов транспортного средства, таможенники обнаружили 509 коробок с лекарственным препаратом Ozempic. Общий вес упаковок с различной дозировкой составил 55 килограммов.

«Водитель, гражданин Латвии, пояснил, что лекарства ему передали в Риге, и он должен был доставить их получателю в Москву за вознаграждение. Он знал, что сокрытие товара от контролирующих органов является противоправным действием. Однако соблазн подзаработать оказался сильнее здравого смысла», – отметил начальник таможенного поста МАПП Бурачки Денис Пономаренко.

Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров при перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза, влечет административную ответственность по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

По данному факту в рамках административного производства проводятся проверочные мероприятия.