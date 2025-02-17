Происшествия

Вышка сотовой связи горела на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО

Вышка сотовой связи горела в ночь на 18 февраля рядом с автозаправкой «Лукойл» на улице Юбилейной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:48. Произошел пожар на вышке сотовой связи, в результате которого огнем повреждено электрооборудование на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет.

Предварительная причина — аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщила ПЛН псковичка, наблюдавшая пожар из своего окна, от вспышки долго исходили искры, обесточили ее только примерно через час после сообщения о возгорании в аварийные службы.