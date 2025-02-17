Происшествия

Сотрудница псковского госучреждения осуждена за разглашение гостайны коллегами

Сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области была пресечена противоправная деятельность работницы одного из государственных казённых учреждений, которая признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Данное преступление квалифицировано по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования установлено, что гражданка, в рамках своей служебной деятельности, имела доступ к документам с грифом секретности «секретно». Однако, без законных оснований, под подпись ознакомила двух коллег, которые не имели допуска к подобной информации.

Псковский областной суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полгода.

Кроме того, она была уволена из государственного казённого учреждения. Приговор вступил в законную силу.