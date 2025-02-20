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Незнакомец похитил у пожилой псковички 30 тысяч рублей

21.02.2025 14:38|ПсковКомментариев: 0

Незнакомец похитил у псковички 30 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в областном центре утром 20 февраля в квартире дома по улице Яна Фабрициуса незнакомец без применения насилия открыто похитил у горожанки 1948 года рождения около 30 тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась за помощью к стражам правопорядка.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый пскович 1978 года рождения.

В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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