Происшествия

Обвиняемого в покушении на убийство бывшей сожительницы псковича заключили под стражу

Псковский городской суд Псковской области рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего жителя города Пскова, которого обвиняют в покушении на убийство бывшей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 24 февраля 2025 года вечером мужчина приехал в спортивный клуб, где работает его сожительница, между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры обвиняемый нанес девушке множество ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

25 февраля 2025 года мужчину задержали, вину он признал частично. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 24 апреля 2025 года включительно.