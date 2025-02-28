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Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за попытку покушения на него

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на иерарха, сообщил в «Вестях недели» на канале Россия-1 автор и ведущий программы Дмитрий Киселев.

«Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать», - сообщил Киселев.

Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами, пишет РИА Новости.

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В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале «Россия 24».

Задержанный Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.