Происшествия

В Псковской области прошли обыски по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ России провела в Москве, Псковской области и Крыму обыски по уголовному делу о подготовке теракта в отношении митрополита Тихона, в ходе которых получила новые доказательства причастности к этому преступлению помощника священника Дениса Поповича* и клирика Никиты Иванковича*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«11 ноября 2025 года в Москве, Псковской области и Республике Крым следственными органами проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела. Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д. Е. и Иванковича Н. С. к инкриминируемым им преступлениям», - отметили в ФСБ. В ходе обысков также изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.

Кроме того, сообщили ФСБ, «в результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц».

«По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта», - заявили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства в среду.

Как полагают в ФСБ, украинские спецслужбы рассчитывали, что в случае успешного покушения российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно было возбуждено в феврале 2025 года по статье 30 части 2 статьи 205 (подготовка теракта) и части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Попович* и Иванкович* содержатся под стражей, пишет ТАСС.

По данным ФСБ, по заданию украинских спецслужб в феврале 2025 года они должны были совершить убийство митрополита Тихона путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Согласно их чистосердечному признанию, после начала специальной военной операции их завербовали украинские спецслужбы для слежки за Тихоном, а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти.

Тихон возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года по 2023 год, когда по решению Священного Синода был назначен главой Крымской митрополии с освобождением от управления Псковской митрополией и от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.

* включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга