Происшествия

Находившийся в розыске пскович погиб от переохлаждения

Установлено местонахождение находившегося в розыске Алексея Ершова 1979 года рождения, который с 28 января без вести пропал на территории областного центра. Труп разыскиваемого был обнаружен 27 февраля в акватории реки Мирожки в районе улицы Яна Райниса города Пскова. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Погибший - уроженец города Опочки, проживающий в Пскове.

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В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.