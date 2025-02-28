Находившийся в розыске пскович погиб от переохлаждения

Установлено местонахождение находившегося в розыске Алексея Ершова 1979 года рождения, который с 28 января без вести пропал на территории областного центра. Труп разыскиваемого был обнаружен 27 февраля в акватории реки Мирожки в районе улицы Яна Райниса города Пскова. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Погибший - уроженец города Опочки, проживающий в Пскове.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.