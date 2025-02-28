Происшествия

Гдович лишился снегохода и заплатит свыше 440 тысяч рублей за незаконную рыбалку

Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в нарушении части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконной добыче рыбы с причинением особо крупного ущерба и использовании запрещенных орудий и методов вылова рыбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина, работая звеньевым в одной из организаций, сознательно превысил разрешенное количество устанавливаемых для промысла рыбы сетей в акватории Чудского озера. Вместо допустимых 30 ставных сетей он разместил под лед 64 ставные лесковые сети с ячейкой от 65 до 100 мм и длиной 70 метров каждая, что является нарушением закона.

Эти сети признаны запрещенными орудиями лова, способствующими массовому уничтожению водных ресурсов. В результате действий мужчины был выловлен 206 экземпляр рыб разных видов, включая судака (120 экз.), леща (77 экз.) и щуку (9 экз.). Общий ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 443 425 рублей, что классифицируется как особо крупный размер.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и вменением обязанностей.

Гражданский иск потерпевшего Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, удовлетворен в полном объеме в размере 443 425 рублей.

Кроме того, постановлено: снегоход, принадлежащий подсудимому и использованный при совершении преступления, конфисковать в доход государства.