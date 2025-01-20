Экономика

Об угрозе срыва путины беспокоятся рыбаки Псковской области

На проблемы с получением разрешений на вылов рыбы пожаловались рыбаки Северо-Западного федерального округа.



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С 1 января у рыбодобывающих предприятий закончились соглашения на вылов рыбы, однако новые требования управления, как считают рыбаки, противоречат нормам федерального законодательства. Предприниматели просят Росрыболовство разобраться в ситуации и объяснить им, как ловить рыбу в 2025 году, говорится в статье издательства «Фонтанка».

«…В связи со складывающейся в Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства ситуацией по выдаче рыбодобывающим организациям разрешений на вылов (добычу) водных биологических ресурсов на 2025 год путина в предстоящем году находится под угрозой срыва…», — говорится в письме руководителю федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову.

Всего в регионах, находящихся в ведении Северо-Западного управления Рыболовства, промысловой рыбной ловлей занимаются несколько тысяч человек. Только в Финском заливе и Ладожском озере ежегодно ловят 2500 тонн рыбы, 70% объема приходится на корюшку.