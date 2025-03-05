Происшествия

Установлена причина пожара на улице Труда в Пскове

Специалисты МЧС России по Псковской области установили причину пожара в квартире на улице Труда в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования (электрическая розетка) в квартире.

Напомним, что оперативно прибывшие на место пожарные спасли 5 человек. Еще 28 жильцов, в том числе 8 детей, эвакуировали из задымленных помещений. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

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Две семьи, временно оставшиеся без жилья, будут размещены в маневренном фонде.

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К ликвидации пожара на 18 квадратных метрах привлекали 17 специалистов и 4 единицы техники МЧС России.