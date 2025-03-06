Происшествия

Должницу по алиментам в Острове приговорили к 3 месяцам лишения свободы

44-летняя женщина получила тюремный срок за уклонение от уплаты алиментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В рядах должников по алиментам жительница Островского района числилась с 2010 года, за это время сумма долга перед собственным ребенком выросла до 1 миллиона рублей. Судебные приставы Островского и Пыталовского района принимали все меры для побуждения женщины исполнить свои обязательства, однако она не трудоустраивалась, внимания ребенку не уделяла, долг по алиментам так и не был погашен.

Дознаватель отделения судебных приставов, обнаружив в действиях неплательщика состав преступления, возбудил уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей), материалы которого были направлены в суд для рассмотрения. Судья Островского городского суда учел, что ранее женщина неоднократно была привлечена за аналогичное преступление и на путь исправления не встала, должных выводов не сделала.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 месяца и 7 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.