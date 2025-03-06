Происшествия

Псковичка похитила вейп сыну в подарок

Накануне 23 февраля псковичка похитила оставленную на прилавке продавцом магазина бывшую в употреблении электронную сигарету. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской прокуратуре.



Фото: prostooleh / freepik

Как пояснила женщина, она хотела подарить ее сыну в подарок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.