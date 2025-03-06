Происшествия

«Производитель диванов» из Великих Лук отправится на принудительные работы за мошенничество

Великолучанина наказали за мошенничество под видом мебельного производства (часть 1, часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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Установлено, что подсудимый совершил шесть мошенничеств, из них два преступления - с причинением значительного ущерба потерпевшим.

Подсудимый с целью хищения денежных средств размещал объявления об изготовлении диванов в различных интернет-ресурсах. Затем, чтобы вызвать доверие потерпевших, назначал встречи возле мебельного производства постороннего лица, предоставлял каталоги с образцами тканей, а также фотографии готовых изделий под видом изготовленных им лично, не имея намерения и возможности исполнять обязательства по изготовлению мебели. Получив денежные средства от потерпевших в качестве предоплаты за изготовление мебели, подсудимый расходовал их на личные нужды, каких-либо действий к исполнению обязательств не предпринимал.

Так подсудимый под видом изготовления мебели похитил у потерпевших в общей сложности более 100 000 рублей, которые они передали ему в качестве предоплаты.

В судебном заседании суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, полное возмещение имущественного ущерба потерпевшим.

Подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде одного года четырех месяцев принудительных работ с удержанием 10% ежемесячно из заработной платы в доход государства.