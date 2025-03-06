Происшествия

Двух утонувших рыбаков обнаружили у гдовской деревни Ветвеник

Двух утонувших рыбаков обнаружили в водоеме возле деревни Ветвеник Гдовского района 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Силы и средства поисково-спасательного отряда города Гдова выдвигались в район деревни Ветвеник, акватории Чудского озера, для проведения поисковых работ предположительно утонувшего человека.

По результатам поисков обнаружили и извлекли из воды тела двух граждан, личности устанавливаются. Тела передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Псковской области действует запрет на выход на лед.