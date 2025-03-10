Происшествия

Хозпостройка горела в порховской деревне Волышово

Возгорание в хозяйственной постройке произошло в деревне Волышово Порховского муниципального округа в субботу, 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области .

Сообщение о возгорании поступило в 11:13. Возможной причиной стала неисправность оборудования отопительной печи. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.

Далее в тот же день в 20:49 в Новосокольническом районе из деревни Олохово поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки. Возможная причина - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

На следующий день, 9 марта, в 16.10 в Опочецком муниципальном округе из деревни Столбово поступило сообщение о возгорании нежилого дома и надворной постройки. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.