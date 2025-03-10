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С велосипедиста в Великих Луках взыскали компенсацию морального вреда за наезд на ребенка

Рассмотрен иск родителей о взыскании компенсации морального вреда за наезд велосипеда на ребенка в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей, действующих в интересах малолетнего ребенка, к жителю города Великие Луки о взыскании компенсации морального вреда.

Установлено, что в июле 2024 года, гуляя вдоль набережной реки Ловать со своей малолетней дочерью, истцы стали свидетелями того, как на их ребенка наехал велосипедист.

В результате наезда девочка получила телесные повреждения в виде закрытого перелома ключицы, ушиба мягких тканей головы, был причинен средней тяжести вред здоровью.

По данному факту велосипедист был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

«Истцы полагали, что им и их ребенку причинен моральный вред, их дочь испытала сильную физическую боль как в момент наезда велосипедиста, так и в ходе дальнейшего лечения», - отметили в суде.

Ответчик в судебном заседании исковые требования признал частично.

Разрешая вопрос о размере компенсации морального вреда, суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, индивидуальные особенности малолетнего ребенка, материальное положение ответчика, требования разумности и справедливости, и взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 170 000 рублей, в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей.