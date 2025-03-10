Происшествия

Женщину в Псковской области будут судить за регистрацию SIM-карты на вымышленное лицо

УФСБ России по Псковской области направило в прокуратуру Псковской области обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Красногородского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Женщина, являясь управляющей салона сотовой связи в Пскове, используя своё служебное положение, зарегистрировала SIM-карту на вымышленное лицо. Тем самым информация в базе данных сотового оператора перестала соответствовать объективности, достоверности и актуальности, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, рассказали в УФСБ.

Уголовное дело в отношении гражданки возбудили по части 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, правил доступа к указанным информации, информационным системам, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, с использованием своего служебного положения).