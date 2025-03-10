Происшествия

Житель Пскова перевел мошенникам свыше миллиона рублей

Житель Пскова, поддавшись на уловки аферистов, лишился более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные звонили псковичу и предлагали организовать для него за счет инвестиций дополнительный заработок в Сети. В итоге горожанин вместо обещанного заработка лишился свыше миллиона рублей. Потерпевший заявил о случившемся в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.