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Жителя Симферополя будут судить в Пскове за мошенничество с организацией новогоднего праздника в Ледовом дворце

Последний участник преступной группы предстанет перед судом за совершение хищений денежных средств у 174 граждан в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Симферополь. Он обвиняется в совершении двух преступлений по части 2 статьи 159 и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с ноября по декабрь 2016 года обвиняемый совместно с двумя мужчинами, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, предложил своему знакомому принять участие в организации и проведении новогодних мероприятий в Ледовом дворце Пскова в качестве финансового партнера.

Мужчина, рассчитывая в перспективе на дополнительный заработок, согласился и вложил в общее дело свыше 65 тысяч рублей.

Вместе с тем фигуранты дела сообщили своему знакомому заведомо ложные сведения о проведении новогодних мероприятий, которые фактически они не намеривались проводить. Таким образом, злоумышленники похитили у потерпевшего денежные средства на общую сумму более 65 тысяч рублей.

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В дальнейшем, в этот же период времени, обвиняемые организовали рекламу и продажу билетов среди жителей региона. После чего, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, своими умышленными совместными противоправными действиями похитили денежные средства 173 жителей Псковской области на общую сумму свыше 327 тысяч рублей.

Фигуранты планировали совершение преступлений по аналогичной мошеннической схеме в городе Великий Новгород и городе Петрозаводск. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов свой умысел они не реализовали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.