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Пропавший 39-летний мужчина с шрамом над левым глазом разыскивается в Пскове

Пропавший без вести 5 июня 2024 года 39-летний мужчина разыскивается родными и отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии,

Был одет: черная футболка, шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.