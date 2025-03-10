Происшествия

Пенсионерка из Гдовского района подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

Пенсионерка из Гдовского района подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет группы иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в феврале текущего года в одной из деревень на территории Гдовского района местная жительница 1965 года рождения осуществила фиктивную постановку на миграционный учет трех граждан Республики Азербайджан без фактического их пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.