Происшествия

Жилой дом горел в Невеле из-за короткого замыкания

Возгорание в жилом доме произошло на улице Корниенко в Невеле 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10:33. Возможной причиной стало короткое замыкание электросети внутри жилого дома. Для тушения привлекали 5 специалистов и 2 единицы техники.

Ранее в этот день пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в деревне Щепец Гдовского района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекали 5 огнеборцев и 2 единицы техники.