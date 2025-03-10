Происшествия

Санитарка получила травму позвоночника в островской больнице

Травму позвоночника диагностировали у санитарки Островской межрайонной больницы, которая поскользнулась и упала во время работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Во время следования из отделения в здание поликлиники по поручению старшей медсестры санитарка, женщина 52 лет, поскользнулась и упала, получив травму позвоночника.

Согласно медицинскому заключению, степень тяжести повреждений в результате несчастного случая отнесена к тяжелой – перелом позвонка.