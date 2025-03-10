Происшествия

Двух пожилых жительниц Пскова и Невеля аферисты обманули на 650 тысяч рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и просили двух пожилых жительниц Пскова и Невеля перевести в общей сумме более 650 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, этим горожанкам звонили неизвестные, которые представлялись менеджерами по инвестициям и сотрудниками портала «Госуслуги». Мошенники просили женщин перевести свои сбережения на сумму свыше 650 тысяч рублей для оказания помощи в поисках дополнительного заработка в Сети, а также необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет».

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Ведется расследование, все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены уголовные дела.

«К сожалению, за последнее время на территории региона это далеко не единственные случаи такого рода мошеннических проявлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. С учетом складывающейся негативной тенденции, полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на ухищрения "доброжелателей", которые в своих корыстных целях могут использовать различные мошеннические схемы для обмана населения», - добавили в УМВД.