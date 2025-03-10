Происшествия

Фальшивую купюру изъяла полиция в Пскове

Полиция изъяла 18 марта пятитысячную банкноту с признаками подделки в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюра была обнаружена в финансовой организации областного центра. По имеющимся данным, эта подделка поступила в выручке из псковского магазина. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 102, 112», - добавили в полиции.