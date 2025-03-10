Москвич осужден в Пскове на 18 лет тюрьмы за попытку перевезти через границу более 50 кг гашиша

Жителя Московской области осудили за незаконное перемещение через границу в Псковской области наркотического средства гашиш в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1, часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.
Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
Мужчина пытался перевезти 51,32 кг гашиша, а после сбыть наркотики.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчине назначено окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.