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Происшествия

Москвич осужден в Пскове на 18 лет тюрьмы за попытку перевезти через границу более 50 кг гашиша

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Жителя Московской области осудили за незаконное перемещение через границу в Псковской области наркотического средства гашиш в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1, часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области Мужчина пытался перевезти 51,32 кг гашиша, а после сбыть наркотики. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчине назначено окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.