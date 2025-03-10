Происшествия

Мусоросборочная камера горела в доме на Рижском проспекте в Пскове

Вчера, 19 марта, днем в многоквартирном жилом доме на Рижском проспекте произошло возгорание в мусоросборочной камере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Оперативно прибывшими огнеборцами МЧС России возгорание было ликвидировано. Контейнер удалось спасти. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 9 специалистов и 3 единицы техники.

Позднее пожарные МЧС России ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на улице Вокзальная в Пскове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались 9 специалистов и 3 единицы техники.