Происшествия

Разыскивается пскович в черной куртке фирмы «Найк»

Продолжаются поиски без вести пропавшего псковича, одетого в черную куртку фирмы «Найк», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Андрей Петров 1992 года рождения проживал в областном центре в доме по улице Новосёлов, последний раз его видели в июне 2023 года на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые короткие волосы. Был одет в черную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.