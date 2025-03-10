Происшествия

Владелец собаки, которая покусала ребенка в псковской деревне, выплатит 240 тысяч рублей

Дело о компенсации морального вреда в связи с нападением собаки на ребенка в псковской деревне закончилось мировым соглашением, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковском районном суде на рассмотрении находилось исковое заявление матери несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда в связи с нападением собаки на ребенка.

В обоснование заявленных требований мать указала, что летом 2024 года на ее несовершеннолетнего сына в деревне Подвязье Псковского района, из-за забора выскочила собака породы «алабай» и напала на него. Ребенок, защищаясь, закрыл лицо правой рукой, собака прокусила ему руку. Изначально собака была на привязи, но сорвалась и бросилась на ребенка. Несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, повлекшие средний тяжести вред здоровью. В больнице ребенку была оказана медицинская помощь.

До рассмотрения дела по существу стороны представили на утверждение суду мировое соглашение, согласно которому ответчик (владелец собаки) признал факт нападения своей собаки на ребенка 2011 года рождения. Владелец собаки обязался выплатить матери (законному представителю несовершеннолетнего) моральный вред в размере 240000 рублей с рассрочкой платежа на 2 года.

Псковский районный суд Псковской области утвердил мировое соглашение. Производство по делу прекращено.