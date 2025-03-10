Происшествия

Мальчик на велосипеде пропал в Великих Луках

Владислав Зайцев 2013 года рождения пропал в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

20 марта в 16:00 уехал кататься на велосипеде «STERN» от дома по проспекту Гагарина, 17. И до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 10-11 лет, среднего телосложения, рост 158-160 см, волосы прямые короткие светлые, был одет в белую пятнистую куртку, черный спортивный костюм, черную вязаную шапку, кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки.

Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или +7 911 384 40 38