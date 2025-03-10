Происшествия

Псковичу сломали челюсть из-за конфликта на дороге

32-летнего псковича будут судить за сломанную мужчине челюсть (часть 1 статьи 112 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установлено, что в марте между мужчинами произошел конфликт на дороге из-за некорректного движения одного из водителей. Оба водителя остановили свои транспортные средства и решили разобраться в конфликте, отъехав на придомовую территорию. Подъехав к договоренному месту, оба водителя вышли из автомобилей и направились друг к другу. Подсудимый сразу ударил кулаком в область лица мужчины и сломал ему челюсть.

Таким образом подсудимый совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 112 УК РФ, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.