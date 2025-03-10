Происшествия

Псковича задержали за кражу спиртного из магазина на улице Олега Зобова

Псковича задержали за кражу спиртного из магазина на улице Олега Зобова 21 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Олега Зобова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.