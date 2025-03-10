Происшествия

51 случай пала травы зафиксировали в Псковской области за выходные

51 ландшафтный пожар зафиксировали в Псковской области за минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Ландшафтные пожары зафиксировали в Псковском районе (1), Бежаницком муниципальном округе (3), в Себежском районе (1), в Порховском муниципальном округе (2), в Новосокольническом муниципальном округе (1), в Стругокрасненском муниципальном округе (1), в Куньинском районе (1), Невельском муниципальном округе (1), в Великолукском районе (9), в Пустошкинском районе (1), в Островском районе (1), в Новосокольниках (5), в Новоржевском муниципальном округе (1), в Великих Луках (3), в Красногородске (4), в Кунье (1), в Локне (1), в Новоржеве (1), в Опочке (2), в Острове (2), в Порхове (3), в Пустошке (1), в Пыталово (1), в Себеже (1), в Усвятах (3).

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.