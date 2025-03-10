Происшествия

Владелец напавшей на ребенка собаки в псковской деревне Неелово выплатит 90 тысяч рублей

Суд взыскал 90 тысяч рублей компенсации с владельца собаки, напавшей на ребёнка в деревне Неелово Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Летом 2024 года ребенок ехал на велосипеде рядом с магазином «Пятерочка» в деревне Неелово Псковского района. В это время мимо проходил мужчина с крупной собакой. Животное неожиданно накинулось на ребенка, в результате чего он упал с велосипеда и получил укус за ногу. В итоге у несовершеннолетнего выявили телесные повреждения в виде ран, ссадин и кровоподтека в области правого колена. Мужчина с собакой покинул место происшествия, не оказав ребенку необходимую помощь.

С учетом обстоятельств заместитель прокурора района, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратился в суд с исковым заявлением к владельцу собаки о взыскании компенсации морального вреда в сумме 250 000 рублей.

В судебном заседании ответчик не отрицал, что является владельцем животного, однако просил уменьшить сумму компенсации морального вреда, поскольку умысла на причинение вреда здоровью несовершеннолетнего он не имел.

Псковский районный суд заявленные требования частично удовлетворил.