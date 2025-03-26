Происшествия

Пскович украл из банкомата 5 000 рублей

Уголовное дело в отношении местного жителя, который украл из банкомата 5 000 рублей, направлено в суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В начале марта жительница Пскова пришла в одно из отделений банка, чтобы снять деньги в банкомате. Не дожидаясь завершения операции в первом банкомате, она перешла ко второму и повторно совершила операцию по снятию наличности. Стоявший рядом с псковичкой мужчина подошел к первому банкомату, увидел пятитысячную купюру и положил ее в карман, тем самым совершил кражу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет по части 1 статьи 158 УК РФ.