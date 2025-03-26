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Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав сироты в Псковской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав сироты в Псковской области, сообщили в Информационном центре СК России.

К председателю СК России через его приёмную «ВКонтакте» обратилась сирота из Псковской области по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. С 2016 года девушка состоит в специализированной очереди. Несмотря на наличие вынесенного в ее пользу в прошлом году судебного решения, мер к реализации прав заявительницы не принимается. Беременная девушка, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, вынуждена арендовать за свой счет квартиру, что для нее финансово затруднительно. Многочисленные обращения в местную администрацию результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.