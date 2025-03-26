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Жительница Опочки осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан

30.03.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Полиция выявила факт фиктивной регистрации иностранных граждан в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в марте текущего года на территории города Опочки безработная местная жительница 1981 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Как показывает практика, подобный негативный факт в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Теги: #регион60 #умвд россии по псковской области #миграция
Источник: Псковская Лента Новостей
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