Происшествия

ООО «Экогрупп» предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками псковской компании

Сучаи звонков злоумышленников, представляющихся сотрудниками ООО «Экогрупп» или иных компаний, участились в последние несколько дней на территории Псковской области. Об этом предупредило ООО «Экогрупп» в своём сообществе ВКонтакте.

Мошенники сообщают ложную информацию о скором закрытии всех площадок накопления ТКО, а затем спрашивают, сколько ключей семье необходимо в связи с такими изменениями. После этого они просят сообщить код из SMS для подтверждения информации.



«Транслируемая мошенниками информация является ложной и направлена на получение личных данных гражданина!» - сообщили в организации.

