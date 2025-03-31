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Транспортная прокуратура выявила нарушения в псковской охранной организации

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о частной охранной деятельности на объектах таможенной инфраструктуры, в ходе которой выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Установлено, что осуществляющая свою деятельность в городе Пскове частная охранная организация оказывала услуги с нарушением установленных требований к порядку заключения договора на оказание охранных услуг, а также утверждения должностной инструкции частного охранника.

В этой связи Псковский транспортный прокурор внес представление руководителю общества.