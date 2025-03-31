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Готовившего покушение на митрополита Тихона Дениса Поповича* включили в перечень террористов

Экс-помощник митрополита Тихона Денис Попович*, который обвиняется в подготовке теракта в отношении владыки, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также туда попал второй задержанный по делу о подготовке теракта - клирик Никита Иванкович*.

Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта, они арестованы.

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Задержанный Попович* на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

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* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга