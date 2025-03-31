Происшествия

Наталия Соколова: Весенние каникулы омрачены двумя падениями подростков с высоты

Весенние каникулы в Псковской области омрачены двумя падениями подростков с высоты. Рекомендации, которые могли бы предотвратить подобные трагедии, дала уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова в своем Telegram-канале.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

«Весенние каникулы в Псковской области омрачены двумя падениями подростков с высоты. 16-летний юноша, к сожалению, погиб. Идёт следствие. В Великих Луках 14-летняя девочка упала в открытую шахту заброшенного крематория. Слава Богу, жива», - рассказала Наталия Соколова.

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Уполномоченный по правам ребенка в регионе призвала пытаться предотвратить подобные трагедии.

«Каждый раз, читая оперативную информацию думаю, возможно ли было предотвратить ЧП, куда и кто должен был "подложить соломку". Думаю, многих трагических ситуаций можно было бы избежать, если бы мы были внимательнее друг к другу и научили детей ответственно относиться к своей жизни», - подчеркнула Наталия Соколова.

Она напомнила, что нельзя приближаться к заброшенным зданиям и заходить на их территорию. Они могут быть опасны из-за обрушений, обветшалых конструкций и других факторов. Также не нужно лазать по заброшенным зданиям, прыгать с конструкций и использовать их для игр. Это может привести к серьёзным травмам или даже смерти.

В случае обнаружения подростков, играющих или находящихся вблизи потенциально опасных объектов, в том числе на крышах зданий, стоит сообщить об этом по номеру: 112.