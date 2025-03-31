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Упавшая в шахту заброшенного крематория великолучанка находится в удовлетворительном состоянии

14-летняя великолучанка, упавшая в шахту заброшенного крематория, находится в удовлетворительном состоянии в Великолукском филиале областной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По имеющимся данным, 30 марта несовершеннолетняя находилась внутри недостроенного здания в городе Великие Луки и, предположительно оступившись, упала в открытую шахту с четвертого этажа.

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Напомним, что прокуратура и следователи ведут проверку по факту падения ребенка в шахту заброшенного здания.