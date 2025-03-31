11 минометных мин идентифицировали в Себежском округе

11 минометных мин и один артиллерийский снаряд обнаружила группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки вблизи деревни Дуброво Себежского муниципального округа 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Специалисты по фотоснимкам идентифицировали 11 минометных мин калибра 32 мм и артиллерийский снаряд калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны.
Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).