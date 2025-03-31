11 минометных мин идентифицировали в Себежском округе

До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 2 апреля

«Беседка»: Мифы и правда о туберкулезе. ВИДЕО

Полосу движения перекроют на Октябрьском проспекте в Пскове на время дорожных работ

Более 38 тысяч туристов посетили Островский район за 2024 год

Рыбалка на паузе, лес без огня: какие весенние запреты ввели в Псковской области

Охранную организацию будут судить за непредотвращенную кражу денег из великолукского магазина

Женщина попала под колеса Renault на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове