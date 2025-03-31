Происшествия

Четыре взрывоопасных предмета идентифицировали в Псковской области

Две минометные мины и два артиллерийских снаряда идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в Пустошкинском районе и Великих Луках 2 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»

Специалисты идентифицировали по фотоснимкам минометную мину калибра 82 мм и два артиллерийских снаряда калибра 76 мм вблизи пустошкинской деревни Щукино.

Также группа разминирования на улице Заречной в Великих Луках идентифицировала минометную мину калибра 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).