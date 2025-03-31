Происшествия

34 случая пала травы зарегистрировали в Псковской области 2 апреля

34 ландшафтных пожара зафиксировали в Псковской области 2 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

В Псковском район зафиксировали 2 пожара, в Великолукском районе 6. В Бежаницах, Гдове, Дедовичах, Кунье, Острове, Пушкинских Горах и Усвятах по одному. В Красногородске, Пустошке и Пыталово по 3, в Невеле, Новоржеве и Стругах Красных по 2. В Новосокольниках зафиксировали 4 пожара. Общая площадь возгорания составила 47,055 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.