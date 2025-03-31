Происшествия

Приставы помогли псковичке получить от продавца свыше 400 тысяч рублей за бракованный гарнитур

Индивидуальный предприниматель по решению приставов выплатил денежную компенсацию женщине, которой он поставил бракованную кухню, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Жительница Пскова заказала кухонную мебель по индивидуальному проекту за 88 тысяч 600 рублей.

Согласно договору, работы должны были завершиться за 45 дней, но ИП сорвал сроки, а часть мебели пришла с дефектами. Несмотря на то, что женщина внесла предоплату и указала на недостатки, индивидуальный предприниматель не исправил недочеты и не выполнил обязательства. Ее обращения к поставщику услуги остались без удовлетворения, а после последовало обращение сначала в суд, а затем к судебным приставам.

В отделение судебных приставов города Пскова №2 на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с индивидуального предпринимателя задолженности в размере 413 тысячи рублей. В данную сумму вошли стоимость товара ненадлежащего качества, неустойка, компенсация морального вреда и расходы на оплату юридических услуг.

В целях обеспечения возврата задолженности судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику двух автомобилей, а также ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Мужчина обнаружил запрет на регистрационные действия при попытке продажи. Чтобы снять ограничение, он полностью оплатил задолженность.

Благодаря принятым мерам взыскательница в кратчайшие сроки получила денежные средства.