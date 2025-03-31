Происшествия

Мусорный контейнер горел на улице Льва Толстого в Пскове

Возгорание в мусорном контейнере произошло на улице Льва Толстого в Пскове 3 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:15. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали специалисты МЧС России в составе 2 человек и 1 единицы техники.

А в 3:37 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа. Причину устанавливают специалисты Госпожнадзора. К ликвидации привлекали 4 человека личного состава противопожарной службы области и 1 единицу техники.

Позднее областные пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения в деревне Валуевское Локнянского округа. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Привлекали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В тот же день пожарные МЧС России ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в деревне Щербино Невельского муниципального округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации привлекали 3 специалистов и 1 единицу техники.