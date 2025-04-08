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Осужденный за фальсификацию документов экс-начальник отдела полиции по Псковскому району лишен звания

Приговор суда в отношении экс-заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Псковскому району Самвела Манукяна изменен, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Бывшему начальнику назначено дополнительное наказание в виде лишения специального звания.

Самвел Манукян, являясь заместителем начальника СО ОМВД России по Псковскому району, сфальсифицировал протокол следственного эксперимента и протокол осмотра предметов, приобщил данные процессуальные документы к материалам уголовного дела в отношении гражданина с целью его последующего освобождения от уголовной ответственности.

По приговору Псковского районного суда Самвел Манукян признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу следователем), и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — статьи 300 УК РФ (покушение на незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления следователем).

По совокупности преступлений Самвелу Манукяну назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 2 года.

Приговор суда обжалован в Псковском областном суде.

В апелляционном представлении государственный обвинитель просил изменить приговор районного суда и назначить Манукяну дополнительное наказание в виде лишения специального звания.

В апелляционной жалобе осужденный Самвел Манукян считает приговор несправедливым вследствие его чрезмерной суровости, а апелляционное представление государственного обвинителя в части изменения приговора и назначения дополнительного наказания в виде лишения специального звания — не подлежащим удовлетворению.

Рассмотрев апелляционное представление прокурора, апелляционную жалобу осужденного и изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда изменила приговор, назначив Самвелу Манукяну по части 3 статьи 30 — статьи 300 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения его специального звания «майор юстиции».

В остальной части приговор оставлен без изменения.